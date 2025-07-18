В США сделали заявление об обнародовании списка Эпштейна

Андрей Дуванов

Политолог и журналист Гарланд Никсон заявил, что обнародование списка Эпштейна будет иметь более негативные последствия, чем его неразглашение. Об этом сообщают «Известия».

В США сделали заявление об обнародовании списка Эпштейна
© РИА Новости

По словам политолога, сейчас американские политики используют скандал со списком Эпштейна в политических целях, при этом они не планируют раскрывать реальные имена. Никсон подчеркнул, что полномочия на обнародование есть у президента США Дональда Трампа, а также были у его предшественника Джо Байдена. Однако, они не сделали этого.

«Никто не мог помешать им опубликовать "Список Эпштейна" в течение четырех лет. Единственная причина, по которой они требуют "список Эпштейна" сейчас — то, что они набирают политические очки, отказавшись от "списка Эпштейна". И я готов поспорить, что, если бы демократы были у власти прямо сейчас, республиканцы просили бы "список Эпштейна", зная, что они его не получат», — заявил он.

Никсон добавил, что решение о неразглашении было принято после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как считает журналист, это указывает на то, что власти США и Израиля «были вовлечены в ужасные действия».

«Обнародование списка гораздо более пагубно, чем его неразглашение. Поэтому, я думаю, мы все знаем реальность того, что здесь происходит. правительство США и Израиля были вовлечены в ужасные действия, и они не могут этого признать», — считает Никсон.