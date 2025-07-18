Политолог и журналист Гарланд Никсон заявил, что обнародование списка Эпштейна будет иметь более негативные последствия, чем его неразглашение. Об этом сообщают «Известия».

По словам политолога, сейчас американские политики используют скандал со списком Эпштейна в политических целях, при этом они не планируют раскрывать реальные имена. Никсон подчеркнул, что полномочия на обнародование есть у президента США Дональда Трампа, а также были у его предшественника Джо Байдена. Однако, они не сделали этого.

«Никто не мог помешать им опубликовать "Список Эпштейна" в течение четырех лет. Единственная причина, по которой они требуют "список Эпштейна" сейчас — то, что они набирают политические очки, отказавшись от "списка Эпштейна". И я готов поспорить, что, если бы демократы были у власти прямо сейчас, республиканцы просили бы "список Эпштейна", зная, что они его не получат», — заявил он.

Никсон добавил, что решение о неразглашении было принято после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как считает журналист, это указывает на то, что власти США и Израиля «были вовлечены в ужасные действия».