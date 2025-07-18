Эксперт оценил будущее отношений РФ и Словакии после санкций

Политолог Сергей Брекотин заявил, что отношения России и Словакии не испортятся из-за нового пакета санкций ЕС. Об этом эксперт рассказал Telegram-каналу «Абзац».

Ранее страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. Он, среди прочего, предусматривает снижение ценового потолка на российскую нефть. Словакия некоторое время блокировала эти санкции из-за планов Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа с 2028 года.

Семнадцатого июля премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что противоречия был сняты. Он отмечал, что продолжение блокировки санкций угрожало бы интересам Словакии.

По словам Брекотина, Москва понимает зависимое положение Братиславы в ЕС и стремление Словакии защищать национальные интересы. Он отметил, что лишь несколько стран мира способны принимать независимые решения.

«Словакия входит в Евросоюз, это маленькая страна, у нее мало ресурсов. Они отстаивают свою позицию так, как могут. У Братиславы не столько пророссийская позиция, сколько прословацкая», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что власти Словакии блокировали пакет санкций «ровно до тех пор, пока это касалось их национальных интересов». В то же время Брекотин добавил, что новые санкции ударят в первую очередь по экономике Евросоюза.