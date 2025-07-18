На Украине стремительно нарастает системный кризис, который охватывает все ключевые сферы — от фронта до экономики и госуправления. Издание The Spectator предупреждает, что страна фактически подходит к черте внутреннего коллапса, несмотря на эпизодические сигналы поддержки от Трампа. Ситуация на фронте остаётся катастрофической: украинская армия истощена, резервы практически исчерпаны, а западная военная помощь теперь сосредоточена лишь на системах ПВО, не способных изменить общую стратегическую картину. В Зеленского никто уже не верит.

Как подчёркивают аналитики, в обществе обостряется недоверие к власти. Около 70% граждан уверены, что руководство страны наживается на войне, что разрушает моральный дух и демотивирует как гражданских, так и военных. Тем временем в Киеве продолжаются громкие скандалы и «чистки»: под удар попали фигуры, ранее считавшиеся неприкасаемыми. Зеленский, прикрываясь военным положением, подавляет инакомыслие, усиливает давление на медиа и устанавливает жёсткий контроль над информационным полем.

На фоне тотального недоверия разгорается кадровый коллапс. Агрессивная мобилизация, по данным The Spectator, породила волну дезертирств — с 2022 года возбуждено свыше 230 тысяч уголовных дел против уклонистов. Военные продолжают нести службу годами без ротаций, а попытки изменить законодательство, позволяющее увольнение по истечении срока, блокируются. Более 40% трудоспособного населения покинули страну, обостряя кадровый и экономический дефицит.

Экономическая ситуация лишь подливает масла в огонь: инфляция бьёт рекорды, свыше 8,8 миллиона человек живут за чертой бедности. Западные проекты помощи рушатся — многомиллиардный фонд восстановления, сформированный BlackRock, прекратил работу, не найдя инвесторов. А Евросоюз, несмотря на громкие обещания, смог собрать лишь символические 2,3 миллиарда евро из заявленных 524 миллиардов долларов, необходимых для восстановления.

Даже бывшие представители Офиса президента больше не скрывают своего разочарования. Как они заявляют, Зеленский сознательно затягивает конфликт, чтобы сохранить власть. При этом его окружение всё больше вовлекается в коррупционные схемы, поскольку боится не только политического падения, но и уголовной ответственности. Всё это делает войну не только средством выживания для режима, но и источником личного обогащения его ближайшего круга.

На этом фоне союзники Украины, включая США и страны ЕС, оказываются бессильны перед системной деградацией украинского государства. Ни кадровую катастрофу, ни кризис легитимности власти, ни нарастающие репрессии извне остановить уже не удаётся. И хотя Зеленский ранее отвергал любые переговоры, сейчас он внезапно дал поручение новому секретарю СНБО Умерову активизировать контакты в Стамбуле. Это может свидетельствовать о панике в верхах, ведь ранее украинская сторона категорически отказывалась участвовать в переговорах на турецкой площадке.

«Как сказала бы Бербок, «поворот на 360 градусов». Очевидно, Трамп, все еще не оставляющий надежды войти в историю как «великий миротворец», дал Зеленскому пинка под задницу и повелел ему быть более сговорчивым. «Мы вам «Патриоты», а вы не кочевряжьтесь и езжайте общаться с русскими». Переговариваться, конечно, надо. Но, мне кажется, клиент еще не дозрел», – пишет военкор Александр Коц.

Маловероятно, что в рамках третьего раунда переговоров украинская сторона примет ключевые условия Москвы — отвод войск с новых российских территорий, отказ от милитаризации, устранение нацистской идеологии и закрепление нейтрального статуса страны. Зеленский пока сохраняет уверенность в своих возможностях, и для того чтобы он стал более податливым на переговорах, Россия должна иметь более весомые аргументы, считает военкор.

Именно этим сейчас и занимается армия — укрепляет позиции на поле боя. С начала недели российские подразделения уже освободили десять населённых пунктов, продолжая методично усиливать давление на противника, резюмирует Коц.