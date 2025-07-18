Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети Х (бывшая Twitter) подверг критике заявление главы евродипломатии Каи Каллас о новом пакете санкций в отношении Российской Федерации.

«Дело не в том, навредят ли санкции России. Они не навредят. Санкции направлены на то, чтобы навредить гражданам ЕС», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам главы евродипломатии, ЕС одобрил один из самых жестких пакетов ограничительных мер в отношении России на сегодняшний день.

Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

Западные СМИ писали о том, что новый набор рестрикций снизит потолок цен на российскую нефть до порядка $47,6 за баррель.

В Российской Федерации неоднократно говорили о том, что страна справится с санкционным давлением Запада. В самих западных странах не раз озвучивалась точка зрения, что ограничительные меры в отношении РФ не приносят какого-либо эффекта.