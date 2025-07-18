«Первый кот» Индонезии получил президентскую охрану. Как сообщает газета South China Morning Post, питомец по кличке Бобби Картнегар живет в резиденции главы государства Прабово Убианто в Джакарте — власти признали его частью имущества президента, которое подлежит государственному обслуживанию.

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Бобби подобрали на улице в 2017 году около президентской резиденции Мердека. Кот быстро стал узнаваемым, а на его аккаунт в одной из соцсетей подписано уже почти 600 тысяч человек.

Недавно животное принимало участие в мероприятии в честь Дня любителей котов 12 июля. Тогда в соцсетях распространили кадры, на которых Бобби шел по голубой ковровой дорожке в сопровождении полицейских. Такое отношение к питомцу вызвало как умиление, так и критику — недовольные считают, что коту не требуется подобная охрана.

«Государство должно поддерживать не только президента, но и его собственность», — заявил заместитель госсекретаря Индонезии Джури Ардианторо в ответ на протесты.

Он также уточнил, что кот является частью имущества президента. Таким образом, он имеет право на получение гособслуживания и охраны.