Зеленский запросил прямую встречу с Путиным

Владимир Зеленский в своем заявлении о продолжении переговоров с Россией в Стамбуле снова предложил провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что к таким переговорам готов.

"И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно продолжительный", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Телеграм-канале. "Украина готова к такой встрече", - добавил Зеленский.

Он также сообщил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. Зеленский поставил задачу увеличивать переговорную динамику, чтобы добиться прекращения огня.

Зеленский дал первое поручение Умерову после его назначения

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Киеву и Москве при посреднических усилиях Соединенных Штатов придется провести третий раунд переговоров и начать обсуждение тех меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись.