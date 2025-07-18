Калифорния решила судиться с Трампом

Власти Калифорнии подали в федеральный суд Лос-Анджелеса иск против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая решение о прекращении федерального финансирования строительства высокоскоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

«В Окружной суд США в Лос-Анджелесе Калифорнийское управление высокоскоростных железных дорог, которое курирует проект, подало иск, оспаривающий отмену, назвав ее „произвольным и капризным“ злоупотреблением властью», — говорится в сообщении Reuters.

В иске оспаривают решение о лишении штата четырех миллиардов долларов федеральных средств.

Ранее, 17 июля, Дональд Трамп официально объявил об отзыве федеральных грантов. По словам президента США, финансирование проекта «поезда в никуда» является неэффективным расходованием средств и больше не будет продолжено.

Проект строительства скоростной железной дороги был запущен по инициативе губернатора Арнольда Шварценеггера в 2008 году. Первоначально стоимость оценивалась в 33 миллиарда долларов, однако впоследствии смета выросла до 100–128 миллиардов, сроки запуска неоднократно переносились. В настоящее время работы ведутся только на участке между Мерседом и Бейкерсфилдом протяженностью около 192 километров, запуск которого ожидается к 2033 году.

По данным властей Калифорнии, на сегодня построено более 50 инфраструктурных объектов, включая мосты и путепроводы. Часть финансирования проект продолжает получать из доходов от торговли квотами на выбросы в рамках программы cap-and-trade.