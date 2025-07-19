Самые сексуальные страны мира

В мире существует множество разнообразных рейтингов, которые помогают дать оценку привлекательности и конкурентоспособности различных стран. Люди любят считать, сколько зарабатывают их соседи, цены на продукты, предметы первой необходимости, недвижимость и автомобили.

В 2025 году журнал U.S. News & World Report подвел итоги глобального опроса, респондентами которого стали 17 тысяч человек по всему миру. Организаторы решили отойти от привычного формата, основанного на фактах и цифрах, и сосредоточиться на восприятии людей. Главной целью опроса стало формирование рейтинга «Лучших стран», куда вошли такие тематические категории, как «Наследие», «Качество жизни», «Влияние», «Веселье».

Отдельно журнал составил список самых сексуальных стран мира. И если выбор некоторых позиций в топ-10 наиболее горячих государств на планете не вызывает вопросов, то другие могут удивить даже самых опытных туристов.

Раскрываем секреты неоднозначного опроса журналистов U.S. News & World Report — в галерее «Рамблера».