Самые сексуальные страны мира

Александр Котлеткин
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Бразилия славится на весь мир ежегодными карнавалами и великолепными пляжами. Бразильянки славятся своей красотой, изяществом и жизнерадостностью.
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Бразилия славится на весь мир ежегодными карнавалами и великолепными пляжами. Бразильянки славятся своей красотой, изяществом и жизнерадостностью. 
© Anderson Lira/Zuma/TACC
Италия привлекает путешественников своей тысячелетней историей. Таинственные девушки в нарядных костюмах во время Венецианского карнавала никого не оставят равнодушным.
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Италия привлекает путешественников своей тысячелетней историей. Таинственные девушки в нарядных костюмах во время Венецианского карнавала никого не оставят равнодушным.  
© Legion-Media
Аргентина — одна из самых футбольных стран мира. Местные девушки не раз привлекали внимание фотографов во время международных матчей.
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Аргентина — одна из самых футбольных стран мира. Местные девушки не раз привлекали внимание фотографов во время международных матчей.  
© Legion-Media
Таиланд славится райскими пляжами, невероятной кулинарией и насыщенной ночной жизнью. Во многих заведениях музыка не умолкает до восхода солнца.
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Таиланд славится райскими пляжами, невероятной кулинарией и насыщенной ночной жизнью. Во многих заведениях музыка не умолкает до восхода солнца.  
© Jack Kurtz/Zuma/TACC

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Костариканцы считаются одними из самых счастливых людей в мире. Местные стремятся жить полной жизнью, отличаются беззаботностью и оптимизмом.
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Костариканцы считаются одними из самых счастливых людей в мире. Местные стремятся жить полной жизнью, отличаются беззаботностью и оптимизмом.  
© Legion-Media
История Греции поражает воображение невероятными достижениями науки, архитектуры и литературы. Образ этой страны ассоциируется с суровыми воинами и утонченными античными девушками.
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История Греции поражает воображение невероятными достижениями науки, архитектуры и литературы. Образ этой страны ассоциируется с суровыми воинами и утонченными античными девушками.  
© Santorines/iStock.com
Еще одна яркая страна Латинской Америки — Колумбия, по яркости карнавалов может вполне поспорить с самой Бразилией.
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Еще одна яркая страна Латинской Америки — Колумбия, по яркости карнавалов может вполне поспорить с самой Бразилией.  
© Estefania Gonzalez/iStock.com
Утонченные француженки стали настоящим символом женской красоты ХХ века.
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Утонченные француженки стали настоящим символом женской красоты ХХ века. 
© RossHelen/iStock.com
Испания славится богатой культурой, атмосферой праздника и пляжами. Ежегодно здесь проводится множество самобытных фестивалей, которые не оставят равнодушным любого гостя.
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Испания славится богатой культурой, атмосферой праздника и пляжами. Ежегодно здесь проводится множество самобытных фестивалей, которые не оставят равнодушным любого гостя. 
© Legion-Media

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Длинные густые ресницы и сильный, бунтарский характер мексиканок покорили множество мужских сердец.
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Длинные густые ресницы и сильный, бунтарский характер мексиканок покорили множество мужских сердец. 
© Arturo Peña Romano Medina/iStock.com

В мире существует множество разнообразных рейтингов, которые помогают дать оценку привлекательности и конкурентоспособности различных стран. Люди любят считать, сколько зарабатывают их соседи, цены на продукты, предметы первой необходимости, недвижимость и автомобили.

В 2025 году журнал U.S. News & World Report подвел итоги глобального опроса, респондентами которого стали 17 тысяч человек по всему миру. Организаторы решили отойти от привычного формата, основанного на фактах и цифрах, и сосредоточиться на восприятии людей. Главной целью опроса стало формирование рейтинга «Лучших стран», куда вошли такие тематические категории, как «Наследие», «Качество жизни», «Влияние», «Веселье».

Отдельно журнал составил список самых сексуальных стран мира. И если выбор некоторых позиций в топ-10 наиболее горячих государств на планете не вызывает вопросов, то другие могут удивить даже самых опытных туристов.

Раскрываем секреты неоднозначного опроса журналистов U.S. News & World Report — в галерее «Рамблера».