Журналист Сергей Латышев считает, что Франция согласилась на стратегическое отступление из Африки и Океании ради экономии ресурсов для усиления своего влияния в Европе, в том числе и путем войны с Россией. Об этом сообщает «Царьград».

Накануне стало известно, что французские военные покидают Сенегал — последнюю страну Центральной и Западной Африки, где Париж сохранял военное присутствие. До этого французы ушли из Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада. Кроме того, Франция согласилась признать независимость Новой Каледонии.

«Франция, сэкономив дефицитные ресурсы на второстепенных направлениях, (намерена — прим. ред.) стать ведущей страной, пытающейся объединить Европу, расширить сферу влияния ЕС за счет России, взяв верх на Украине. Не исключается и прямая война с Россией, к которой требуется активно готовиться. Увы, это реальность», — прокомментировал действия французских властей Латышев.

Кроме того, свою роль в этом сыграл и Азербайджан. В последние годы Баку нередко говорило о судьбе Новой Каледонии, а в 2024 году там даже прошла парламентская конференция по этой теме. Франция обвиняла азербайджанские власти в подстрекательстве, однако последние называли это клеветой. Латышев отметил, что Москва при этом никак не критиковала действия Парижа, хотя, возможно, это стоило бы делать.