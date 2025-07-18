Обзор иноСМИ: «бунт» Ле Пен, ВСУ на голодном пайке

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Vincent Isore/Zuma/TACC

«Ле Пен пригрозила свергнуть французское правительство»

Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен пообещала отправить правительство в отставку, если премьер Франции Франсуа Байру не откажется от агрессивного проекта бюджета, предполагающего отмену двух главных государственных праздников - Пасхального понедельника и 8 мая. Как пишет Politico, если Ле Пен продолжит борьбу, осенью президент Эммануэль Макрон рискует потерять еще одного премьер-министра из-за политического тупика. Франция в таком случае будет выглядеть все более неуправляемой.

Байру ранее представил план по сокращению бюджета на 43,8 миллиарда евро, направленный на снижение госдолга Франции в размере 3,3 триллиона евро и борьбу с высоким дефицитом. Байру предложил сократить тысячи рабочих мест в госслужбах, урезать расходы на здравоохранение на пять миллиардов евро, заморозить зарплаты некоторых чиновников, а также социальные выплаты, включая пенсии, которые обычно ежегодно индексируются с учетом инфляции. Вооруженные силы Франции станут одной из немногих сфер, не затронутых реформами: Байру подтвердил, что оборонный бюджет увеличится на 6,5 миллиарда евро. Президент партии Ле Пен «Национальное объединение» Джордан Барделла назвал отмену государственного праздника 8 мая «прямой атакой» на французскую историю. Politico напоминает, что «Национальное объединение» - самая популярная политическая партия Франции, кандидат от которой будет претендовать на пост президента в 2027 году.

Что помешает странам НАТО тратить пять процентов ВВП на оборону

Обязательство НАТО по расходам на оборону в пять процентов ВВП должно стать переломным моментом для альянса, страдающего от нехватки инвестиций, пишет Axios. Во многих столицах появилась решимость инвестировать в европейскую безопасность и уменьшить зависимость от Вашингтона. Но, по мнению аналитиков, руководителей отрасли и европейских наблюдателей, опрошенных Axios, перспективы повышения расходов осложняются четырьмя основными факторами. Первый фактор эксперты связывают с близостью стран к границе с Россией и страхом перед столкновением с Москвой.

Далекая Испания уже отказалась повышать оборонные расходы, сославшись на свое право на самоопределение. Второй фактор - политическая нестабильность и склонность к риску среди правящих партий. Европа не монолитна; общественные настроения в Германии, Италии и Нидерландах неоднородны. Аналитик оборонной сферы Коннор Мюррей отметил, что европейским политикам пришлось потратить довольно значительный политический капитал, чтобы добиться того, что они имеют. Разворот и увеличение военных расходов может оказаться крайне пагубным для них. Третий фактор - манипуляции с цифрами. И, наконец, четвертый фактор - долгосрочность плана. До 2035 года может многое измениться, так как в странах ЕС короткие избирательные циклы.

«Пока у ВСУ заканчиваются снаряды, семья Умерова переезжает в Майами»

Пока на Украине заканчиваются боеприпасы, министр обороны страны оказывается в центре коррупционного скандала, а вся его семья переезжает в роскошный дом в США, пишет китайское издание NetEase. Издание подчеркивает, что украинские войска на передовой испытывают самый острый с начала конфликта дефицит артиллерийских снарядов. Солдатам приходится строго контролировать расход боеприпасов, а огневая поддержка на некоторых ключевых направлениях практически прекратилась.

В этот критический момент украинские СМИ сообщили, что жена и дети министра обороны Рустема Умерова тихо переехали в особняк с видом на море в Майами стоимостью более трех миллионов долларов. Столь разительный контраст между проблемами армии и жизнью семьи Умерова мгновенно стал предметом бурных обсуждений, подчеркивается в статье. Военная помощь США на сумму 61 миллиард долларов застряла в Конгрессе на полгода, прежде чем была одобрена, а обещанные Европой артиллерийские снаряды не были доставлены вовремя и в достаточном количестве, подчеркнуло издание.

«Угрозы Трампа - пустая болтовня для Путина»

«Важное заявление» президента США Дональда Трампа прозвучало как «гром среди ясного неба международной политики»: 50 дней на сделку, угроза 100-процентными пошлинами и вторичными санкциями, а также новая модель закупок оружия для Украины. Однако реакция президента РФ Владимира Путина на этот ультиматум была «спокойной и жесткой, как сибирская вечная мерзлота», пишет автор китайской платформы Baijiahao.

Послание, переданное тремя источниками, близкими к Кремлю, было ясным и хладнокровным: Путин «очень спокоен», Россия будет бороться до конца, пока Запад не примет ее условия, а территориальные требования Москвы могут даже расшириться по мере развития событий. По версии автора статьи, тарифная дубинка Трампа в глазах Путина скорее похожа на тростинку. Еще более сомнительна целесообразность вторичных пошлин. Если все страны, имеющие торговые отношения с Россией, будут облагаться 100-процентными тарифами без разбора, масштабы и сложность этих мер окажутся равносильны «тотальной экономической войне». По мнению автора статьи, спокойствие Путина не только отражает постепенное истощение западного санкционного инструментария, но и жестокую природу геополитических игр: в конечном итоге всё решается демонстрацией силы.

«Украина игнорирует совет Трампа и направляет дроны на Москву»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности и предостерёг Киев от попыток атаковать Москву. Через несколько дней после этого мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО Минобороны РФ уничтожили два беспилотника, летевших на Москву.

Как пишет таблоид Daily Express, попытки атак означают, что Украина игнорирует совет Трампа «не нацеливаться на Москву». Недавно СМИ рассказали, что Трамп якобы спрашивал у Владимира Зеленского, способна ли Украина атаковать Москву и Санкт-Петербург.