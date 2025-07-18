Мерц поблагодарил Фицо за 18-й пакет антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его согласие «открыть путь» к очередному пакету антироссийских санкций. Документ был принят сегодня.

Словацкий премьер действительно говорил, что Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета евросанкций. Он пояснял, что продолжать блокировать новые санкции против РФ было бы уже контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

«Мы встречались в Брюсселе, много общались. Команды консультировались друг с другом. Я благодарен Роберту Фицо за то, что вчера он согласился открыть путь к 18 пакету санкций», — подчеркнул Мерц.

При этом он добавил, что это снова заняло очень много времени.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла также о введении ограничений в отношении газопроводов «Северный поток».