Мерц рассказал о постоянном обсуждении с Трампом двух тем

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что каждую неделю общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсуждает с ним конфликт на Украине и пошлины. Об этом политик заявил в интервью BBC.

«Мы созваниваемся раз в неделю, мы координируем наши усилия. Первый вопрос — это война на Украине, а второй — наши торговые споры и пошлины», — отметил Мерц.

Канцлер Германии заявил, что, по его мнению, президент США придерживается схожей позиции по украинскому конфликту.

«Я думаю, президент Трамп придерживается того же мнения: мы пытаемся положить конец этой войне», — сказал Мерц.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от США ясности в отношении того, как Вашингтон мог бы заменить оружие, которое Европа направляет Украине.