Одна из сиамских близнецов Андраде вышла замуж

Недавно одна из сиамских близнецов Андраде Кармен вышла замуж. Об этом девушка рассказала в их совместном с сестрой блоге на YouTube.

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25-летние Кармен и Люпита часто делятся деталями своей жизни с поклонниками. В последнем видео Кармен обрадовала подписчиков радостной новостью — девушка вступила в брак с мужчиной по имени Дэниел МакКормак.

— Наверное, нам стоит обсудить еще кое-что важное. Я все-таки вышла замуж, — отметила Кармен.

Церемония бракосочетания состоялась еще в октябре прошлого года. Пара не устраивала пышное торжество, молодожены отметили праздник в узком кругу семьи. Невеста предпочла классическому наряду зеленое платье, а жених поддержал его бабочкой в тон.

— Я не носила белое. Не жалею. Я не люблю белый цвет, — высказалась девушка.

Ранее сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел, которые обладают общим туловищем, спровоцировали волну слухов о своей беременности после публикации видео на платформе TikTok.

Редкие сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками, родились в Индии. Ребенок появился на свет в деревенской больнице.