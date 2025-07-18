Орбан рассказал об украинской охоте на людей

Украина под видом мобилизации фактически ведет охоту на людей. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Идет охота на людей. Это называется мобилизацией, принудительной мобилизацией, но военкомы выслеживают людей, кого, по их мнению, можно немедленно запихнуть в украинскую армию», — сказал глава правительства, подчеркнув, что в ходе мобилизации Украиной «совершаются жестокие зверства».

Ранее Венгрия ввела санкции против трех высокопоставленных украинских военных, ответственных за насильственный призыв в армию.