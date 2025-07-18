Зеленский потребовал от Умерова активизации переговоров с РФ и поставок оружия

Президент Украины Владимир Зеленский поручил бывшему министру обороны Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией и сосредоточиться на вопросах поставок вооружения от западных стран. Об этом он заявил после встречи с Умеровым, назначенным новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Зеленский отметил, что выполнение договоренностей, достигнутых на второй встрече в Стамбуле, продолжается, но требует большей динамики. Он подчеркнул необходимость ускорить этот процесс.

Во время разговора с Умеровым глава государства обсудил ключевые направления работы СНБО, а также персональные задачи, которые стоят перед экс-министром в сфере обороны и переговорного процесса.

Среди приоритетных направлений Зеленский обозначил взаимодействие с западными странами по вопросам поставок оружия, включая создание совместных производств на их территории, контроль за реализацией решений СНБО и развитие формата технологической Ставки, а также необходимость активизировать диалог с Россией, передает «Лента.ру».

18 июля стало известно, что Рустем Умеров назначен новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.