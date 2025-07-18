Польша призвала своих граждан отказаться от поездок в Россию

МИД Польши рекомендовал польским гражданам не ездить в Россию из-за боевых действий на Украине и из-за того, что республика находится в российском списке недружественных стран. Об этом пишет ТАСС.

«МИД не рекомендует совершать поездки в Россию в связи с войной на Украине и признанием Польши недружественным государством со стороны властей Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.

Также в МИД Польши предупредили, что из-за сокращения консульских сотрудников в России возможности оказания помощи польским гражданам ограничены.

Ранее Варшава приняла решение закрыть российское генконсульство в Кракове. Данную меру объяснили «доказанным участием спецслужб РФ в поджоге торгового центра на улице Марывильской» в столице Польши. При этом никаких доказательств этого в Варшаве не привели. В ответ на действия польских властей Россия приняла решение закрыть генконсульство республики в Калининграде.