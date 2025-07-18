ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз уже приступил к работе над 19-м пакетом антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цахкны, в этот раз авторы санкционного пакета «не будут ограничиваться полумерами». Что может войти в новый список санкций, дипломат не уточнил.

«Цахкна подтвердил, что работа над следующим 19-м пакетом санкций уже началась», — сообщил МИД Эстонии.

Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Как заявила верховный представитель Евросоюза Кая Каллас, он станет одним из наиболее строгих пакетов санкций против России.