Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский раньше были политическими аутсайдерами, пишет New York Post (NYP).

«(Зеленский), как и Трамп, был политическим аутсайдером и не имел бюрократического опыта до прихода к власти», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Зеленский, которого цитирует издание, также утверждает, что его образ мышления аналогичен ходу мыслей американского лидера.

17 июля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью NYP заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку", в рамках которой Соединенные Штаты могли бы покупать украинские дроны в обмен на разрешение Киеву закупать оружие у Вашингтона.

На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа

Зеленский предложил Трампу делиться с США опытом боевых действий, полученным вооруженными силами Украины на фронте.