Зеленский дал первое поручение Умерову после его назначения

Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с новым секретарем Совета нацбезопасности (СНБО) Рустемом Умеровым, в ходе которого он поручил «активизировать переговорный трек».

По словам Зеленского, сейчас украинская сторона выполняет договоренности по итогам второй встречи в Стамбуле. При этом он подчеркнул, что в этом процессе «нужно больше динамики».

«Третье – активизировать переговорный трек. Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», — написал он.

Помимо этого Зеленский поручил Умерову продолжить работать по договоренностям касательно военной помощи Украине, а также проанализировать состояние выполнения решений СНБО.