Китай предупредил ЕС после одобрения антироссийских санкций

Китай призывает ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний и оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своих предприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий», — заявил Линь Цзянь на брифинге, передает РИА Новости.

КНР решительно осудила включение китайских банков в новый, 18-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о согласовании постоянными представителями стран-членов Евросоюза очередного пакета антироссийских санкций. В новый санкционный список впервые были включены крупные китайские банки, которые, по мнению ЕС, способствуют обходу ограничений в отношении России.