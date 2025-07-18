После отъезда Келлога в Киев прибыл адмирал Энтони Радакин, возглавляющий британский Генштаб. Его первой встречей стала беседа с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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Официально заявлено, что они обсуждали текущее положение дел на линии фронта и острые потребности украинской армии. Это происходит на фоне серьёзных потерь ВСУ на Донецком направлении, тяжёлой ситуации под Харьковом, в районе Волчанска, а также в Сумской области.

Военный корреспондент Котенок отметил, что подобные визиты западных представителей, и особенно британцев, всегда сопровождаются определённым "запахом" — намекая, что за ними, как правило, следуют либо диверсии, либо теракты.

Как пишут эксперты «Военной хроники», создаётся впечатление, что прибытие Радакина связано не столько с оказанием помощи, сколько с ревизией — мол, он должен оценить, насколько украинское командование вообще контролирует обстановку, и имеет ли смысл продолжать финансирование и поставки, и если да, то на каких условиях.

Сырский встретился с главой Генштаба Британии

Эксперты отмечают, что встреча Сырского с британским генералом — это не жест партнёрства, а скорее необходимость. С фронта приходят тревожные сигналы, и украинский Генштаб, как видно, не справляется без внешнего управления. Если раньше Лондон мог координировать действия дистанционно, то теперь, когда линия обороны буквально рассыпается, приходится лично диктовать Сырскому, где удерживать позиции, а где организовывать отход.

Примером называют операцию в Крынках, которую, по мнению аналитиков, британцы практически полностью разработали сами.

Военная обстановка стабильно ухудшается для Киева, и это, по мнению обозревателей, осознают все участники процесса. На фоне этого визит главы британского Генштаба выглядит как отчаянная попытка залатать фронт, пока он окончательно не развалился.

За последние несколько дней это не первый визит высокопоставленного западного военного в Киев. На днях в Незалежную заглядывал Кит Келлог, спецпредставитель Трампа. Именно с его прибытием ряд отечественных (и не только) экспертов связывал прекращение налетов на Киев: дескать, таким образом Москва оказывает уважение Вашингтону и показывает готовность к мирным переговорам, в отличие от режима Зеленского.

Келлог, пробыв несколько дней на Украине, внезапно покинул ее. После этого украинцы ждали массированного налета на Киев, однако этого не произошло.

«Уже 7 дней нет атак на Киев. Атаки прекратились за два дня до приезда Келлога. И вот Келлог уехал вчера. А атак пока нет. А на Москву была сегодня атака десятка дронов ВСУ по приказу Зеленского», – пишет политолог Сергей Марков.

И вот сегодня – новый визит. На этот раз представителя Британии, спецслужбы которой активно участвуют в подготовке терактов против нашей страны. А высшее военное руководство, по сути, руководит фронтовыми операциями ВСУ. В Сети уже звучат призывы ударить по Киеву «как следует».