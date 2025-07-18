Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил новый состав кабинета министров для формирования обновленной политики, но при этом большинство его членов сохранили свои места, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Зеленский требует от нового правительства укрепления экономики бывшей советской республики, поделился подробностями автор публикации. Для этого глава киевского режима призвал к сокращению госрегулирования и устранению бюрократических препятствий, отметив, что обновление кабмина станет гарантией выполнения этих задач, подчеркивается в статье.

Однако, по словам обозревателя издания, большинство членов "обновленного" правительства уже входили в состав кабинета министров. В частности, новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко занимала посты министра экономики и вице-премьера. Бывший премьер Денис Шмыгаль теперь станет министром обороны страны, говорится в материале.

17 июля Рада проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьер-министра республики, назначили министром обороны страны. Новым главой кабмина стала бывший вице-премьер Юлия Свириденко.