Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны

Бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

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«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент Украины В. Зеленский», — говорится в документе.

Ранее на Украине назвали причину отказа Умерову в должности посла Украины в США. Сообщалось, что с точки зрения американских законов гражданин Соединенных Штатов не может представлять в них другую страну.