Шансы Тимошенко на госпереворот оценили

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко заручилась поддержкой бригады, однако этих сил ей не хватит, чтобы организовать госпереворот. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили о том, что Тимошенко тайно владеет 14-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ), командование которой лояльно к ней относится.

По мнению Анатолия Матвийчука, в настоящее время контроль над какой-либо бригадой ВСУ сильно влияет на рейтинг украинских политиков и это «чистой воды политический пиар».

«Она могла в той же Верховной Раде заявить: «Я имею бригаду, я выполняю задачи по защите, поэтому я такая хорошая»», - пояснил он.

При этом эксперт уверен, что этих сил не хватит Тимошенко в случае, если она захочет организовать госпереворот, так как входящие в бригаду около пяти тысяч человек и максимум 30 танков – «ничто в масштабах Украины».

«14-я бригада ничем не отличилась. Участвовала на донецком фронте, на купянском направлении. Бригада как бригада», – констатировал Матвийчук.

Ранее Юлия Тимошенко допустила «корейский сценарий» завершения украинского кризиса, предполагающий разделение враждующих сторон демилитаризованной зоной, а также полную перезагрузку власти на Украине.