Книгу «Дебил» об экс-президенте Дуде изъяли из магазинов по всей Польше

В Польше изъяли из продажи книгу «Дебил. Случай из практики», на обложке которой изображен бывший президент страны Анджей Дуда. Об этом сообщает Onet.

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Автор книги — Александра Сарна, выпуск состоялся в мае 2025 года.

Сразу после публикации началась проверка — власти изучают, содержит ли издание признаки публичного оскорбления политика. Продажа была приостановлена на фоне многочисленных жалоб от граждан.

По польским законам, за публичное оскорбление президента предусмотрено до трех лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы решают, подпадает ли содержание книги под эту статью, передает издание.

Уходящий с поста президента Польши Дуда обратился с призывом к Киеву

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разгневался из-за карикатур на исламских пророков в журнале. По его словам, это провокация и подстрекательство, которое скрывают под маской юмора. Днем ранее стамбульская прокуратура начала расследование в отношении популярного турецкого сатирического журнала Leman после появления на его страницах карикатур с пророками Мухаммедом и Мусой (Моисеем) на фоне ракетного обстрела.

Еще один скандал, связанный с карикатурами, произошел в марте. Тогда на обложку французского журнала Charlie Hebdo поместили гробы французских солдат с подписью «Новая униформа французских военных на Украине». На одном из гробов изображена надпись «Мертвец Ноэль». Сенатор Алексей Пушков назвал эту обложку единственной удачной.