Отеки на ногах: что скрывает поставленный Трампу медицинский диагноз

У Дональда Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность, сообщил Белый дом в четверг, после того как президент США заметил отеки на ногах.

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Белый дом опубликовал служебную записку врача президента Шона Барбабеллы, в которой говорится, что медицинское обследование не выявило признаков более серьезного заболевания, такого как тромбоз глубоких вен.

“Президент прошел всестороннее обследование, включая диагностические исследования сосудов. Было проведено двустороннее ультразвуковое допплерографическое исследование вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность, доброкачественное и распространенное заболевание, особенно у лиц старше 70 лет”, - говорится в сообщении.

Это довольно распространенное заболевание среди пожилых людей, но требует тщательного обследования, чтобы исключить более серьезные причины отеков ног. Вот несколько вещей, которые рассказывает The Guardian об этом недуге.

Хроническая венозная недостаточность, или ХВН, возникает, когда вены на ногах не могут должным образом доставлять кровь обратно к сердцу. Это может привести к скоплению крови в нижней части ног. В дополнение к отекам, обычно в области стоп и лодыжек, симптомы могут включать боль в ногах, ощущение тяжести или покалывания, а также варикозное расширение вен. В тяжелых случаях могут возникать язвы на ногах.

Преодолеть силу тяжести, чтобы прокачать кровь от стоп к сердцу, непросто, особенно если человек долгое время стоит или сидит, пишет The Guardian. Таким образом, вены на ногах снабжены односторонними клапанами, которые препятствуют обратному движению крови по этому пути. Все, что повреждает эти клапаны, может привести к хронической венозной недостаточности. Факторами риска могут быть образование тромбов, воспаление вен, известное как флебит, или избыточный вес.

Врачи должны исключить серьезные причины отеков ног, такие как проблемы с сердцем, заболевания почек или образование тромбов. Ультразвуковое исследование вен ног может помочь подтвердить хроническую венозную недостаточность. По данным клиники Кливленда, лечение может включать ношение компрессионных чулок, подтяжку ног и достижение нормального веса. Также рекомендуются физические упражнения, особенно ходьба, поскольку сильные мышцы ног могут сдавливать вены, что помогает им перекачивать кровь. В более запущенных случаях доступны лекарства и медицинские процедуры.