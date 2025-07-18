Трамп ответил на статью WSJ о его подарке Эпштейну

Президент США Дональд Трамп, комментируя материал The Wall Street Journal о том, что он якобы подарил скандальному финансисту Джеффри Эпштейну рисунок голой женщины, заявил, что не умеет рисовать.

Об этом глава США написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«The Wall Street Journal опубликовала фейковое письмо, якобы адресованное Эпштейну. Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же я не умею рисовать», — цитирует его ТАСС.

Также американский лидер добавил, что намерен засудить эту «третьесортную газетёнку».

Ранее издание сообщило, что Трамп якобы отправил Эпштейну рисунок обнажённой женщины в качестве подарка на юбилей.

Уточняется, что соответствующее письмо с данным рисунком, сделанным от руки, якобы было в альбоме, подготовленным в 2003 году к 50-летию Эпштейна.