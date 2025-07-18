«Хозяин и марионетка»: раскрыта суть отношений Вашингтона и Киева

Киев согласится на мир, когда ему дадут команду, так как в отношениях с Вашингтоном он является марионеткой. Об этом заявил в интервью «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам Азарова, киевский режим не является несамостоятельным, он не принимает ключевые решения и управляется из вне – из США и Великобритании.

«Отношения очень простые. Есть хозяин, и есть его марионетка. Марионетке иногда позволяется взбрыкнуть. На этом ее свобода действий заканчивается. Стратегически она выполняет то, что ей приказано делать. Сейчас у [президента США Дональда] Трампа много всяких проблем, поэтому часть функций передали Великобритании», - пояснил бывший премьер-министр Украины.

При этом он подчеркнул, что пока нет никаких практических свидетельств того, что после прихода Трампа к власти США поменяли свою стратегию в отношении Украины.

«Под обострением отношений нужно понимать реальные практические действия. Это прекращение поставок оружия или сокращение объемов финансирования. Пока этого не произошло, а есть только публичные информационные события, например перепалка в Овальном кабинете», - заявил он.

Азаров также уверен, что пока у нынешнего американского лидера «нет внятной стратегии, а есть шараханье», но даже в случае видения им обещанных санкций «Россия не рухнет», так как Дели и Пекин будут продолжать работать с Москвой.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня. По задумке Трампа, США могут ввести 100-процентные пошлины вне пакета санкций, если боевые действия не остановятся. Меры могут распространиться на Китай, Индию и другие страны.