Степашин объяснил, какой должна быть численность населения РФ через 40 лет

Численность населения России необходимо кратно увеличить. В этом уверен бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

В беседе с РИА Новости он завил, что население нашей страны сейчас примерно такое же, как было перед Первой мировой войной. По словам политика, через 40 лет он должно составлять порядка 400 миллионов человек.

«Все будет нормально с нашей страной. Надо, чтобы она была побольше только с точки зрения населения», — отметил Степашин.

Ранее он указывал, что полномочия российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа несравнимы.