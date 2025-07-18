Президент Бразилии обратился к нации на фоне обострения отношений с США

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обратился к нации на фоне нарастания противоречий в отношениях латиноамериканской страны с США.

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Политик, в своей речи комментируя недавнее решение Трампа о введении 50% пошлин на все бразильские товары, указал, что Бразилиа еще в мае предложила Вашингтону обсудить экономическое сотрудничество между странами, однако в ответ получила лишь "неприемлемый шантаж в виде угроз в адрес бразильских институтов и ложную информацию о торговле между Бразилией и США".

Глава южноамериканского государства также прокомментировал и заявления Трампа о "незаконном" судебном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

"У нас независимая судебная система. Попытка вмешательства в ее работу является серьезным посягательством на национальный суверенитет", - заявил Лула.

Отдельно он раскритиковал бразильских политиков, прямо или косвенно поддержавших общий тон высказываний Трампа, и назвал их "предателями нации, не волнующимися об ущербе экономике страны".