Голод в секторе Газа достиг катастрофического уровня. С таким заявлением выступило движение ХАМАС.

Там уточнили: это происходит из-за продолжающейся блокады со стороны Израиля. Подчеркивается, что Тель-Авив голода использует голод и лишение жителей предметов первой необходимости в качестве оружия и инструмента геноцида.

Блокада продолжается уже более 21 месяца, что является одним из «тягчайших преступлений современной истории против невинных детей и мирных жителей», сказано в сообщении ХАМАС в Telegram-канале.

«Мы требуем от арабо-исламских стран и ООН немедленных действий по снятию блокады, обеспечению беспрепятственного ввоза продовольственной и гуманитарной помощи, прекращению массовых убийств, геноцида и голода», — указывается в заявлении.

Ранее военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по президентскому дворцу в Дамаске, где располагается резиденция экс-президента Сирии Башара Асада.