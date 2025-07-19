Убитый в Киеве полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был одним из координаторов, помогавших в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом сообщает The Times.
Источники, на которые ссылается британская газета, уверены в причастности украинского военного к подрывам «Северного потока-1» и «Северного потока-2» и приводят несколько доводов.
Зеленского обвинили в ликвидации полковника СБУ
Воронич, по их словам, в своей работе активно использовал беспилотные катера. Помимо этого, он был заместителем в одном из подразделений полковника Романа Червинского. А его, в свою очередь, многие западные СМИ называют «главным координатором» по инцидентам с газопроводами.