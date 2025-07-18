Ультиматум президента США Дональда Трампа, который установил 50-дневный срок перед возможным введением вторичных санкций против России, предоставляет российскому руководству дополнительное время для реализации своих целей. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По мнению аналитиков, новые сроки благоприятно сказываются на достижении целей президента России Владимира Путина», — пишет CNN.

Как подчеркнул сотрудник британского Королевского института международных отношений Кир Джайлс, 50 дней дают Москве возможность подготовить альтернативные стратегии и использовать дипломатические инструменты для достижения выгодных условий. Россия может использовать этот период для укрепления своих позиций как на поле боя, так и на переговорах.

Трамп сделал заявление о Путине

Глава внешнеполитического отдела аналитического центра «Новые евразийские стратегии» Джон Лоф заявил, что российское наступление на украинском фронте продолжается уже несколько месяцев и, вероятно, будет нарастать. Он отметил, что российские военные увеличивают интенсивность действий как на земле, так и в воздухе.

Бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард считает, что ультиматум Трампа может означать ограничение времени для Украины. По его словам, украинские войска смогут удерживать позиции не более 50 дней без дополнительной поддержки.