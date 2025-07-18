США отказались от кандидатуры экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла страны — Вашингтон не устроила его лояльность к главе офиса президента Украины Андрею Ярмаку.

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Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

— Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал, и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса, — цитирует его слова ТАСС.

Ранее корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер рассказал, что украинская элита не спешит поддерживать Владимира Зеленского из-за коррупции, авторитарных методов управления и политически мотивированного преследования публичных личностей.

Умеров рассказал об источнике угроз Мединскому

Бывший полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон также выступил с резким заявлением относительно украинского президента Владимира Зеленского. Он заявил, что глава киевского режима должен быть отстранен от власти до начала возможных переговоров между Украиной и Россией.