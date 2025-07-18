Японские власти продолжают предпринимать попытки договориться с Россией о приобретении Курильских островов, однако получили жесткий ответ от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Baijiahao. Москва ясно дала понять, что подобные предложения неприемлемы.

В материале отмечается, что российский президент не станет обсуждать передачу территорий за символическую цену. Автор напомнил, что ранее Япония уже безуспешно пыталась добиться передачи островов через выкуп.

— Японцы потеряли четыре острова из-за торга с Москвой. В итоге это стало одним из крупнейших провалом в истории японской дипломатии, — цитирует сообщение автора АБН24.

27 июня стало известно, что Москва жестко ответила Японии на постоянное давление со стороны Токио, а также требование отдать Курильские острова. В последние годы Токио все чаще поддерживает санкции, направленные против Москвы, а также открыто заявляет о своих правах на Курильские острова. России эта территория досталась по итогам Второй мировой войны.

При этом недавно в Японии заявили, что, несмотря на напряженные отношения, правительство страны продолжает стремиться к заключению мирного договора с Россией.