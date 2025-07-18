Украину можно будет смело переименовывать в «ТЦК» (аналог военкоматов), если страна пойдет по пути усиления национализма после урегулирования конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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«Если Украина пойдет по пути нейтралитета и смены идеологии — это один сценарий. Если же по пути усиления национализма — другой. Тогда страну можно будет смело переименовать в «ТЦК», а ее единственным будущим станет Руина», — подчеркнул он.

После урегулирования конфликта, отметил Арестович, перед Украиной встанут куда более серьезные вызовы, чем ночные удары «Шахедами» или наступление ВС России в Сумской области.

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Уже сегодня на Украине, указал он, накапливается протестный потенциал как среди гражданских, так и среди военных, однако пока протесты невозможны, считает Арестович. Гражданских быстро отправят на фронт, а военных — еще дальше на фронт, подытожил политик.

До этого Арестович заявлял, что Украине для завершения конфликта с Россией нужно поменять «системообразующую идею» государства и изменить название.