Белый дом обвинили в попытках заблокировать статью о письме Трампа Эпштейну

Белый дом пытался заблокировать статью газеты Wall Street Journal (WSJ) о письме президента США Дональда Трампа обвиняемому в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну. Об это сообщает журнал Rolling Stone (RS) со ссылкой на источники.

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Отмечается, что американский лидер лично присвоил делу высший приоритет, и этот вопрос доминировал на совещаниях в Белом доме.

WSJ ранее написала, что Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на 50-летний юбилей предпринимателя.

Американский предприниматель и глава Space X Илон Маск назвал письмо-поздравление ненастоящим.