Пока вы спали: отчаяние жены Макрона и вербовка Украиной наемников в Перу

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СМИ раскрыли, что произошло с женой Макрона

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была доведена до отчаяния. Причиной стали нападки, которые усилились после вынесенного не в ее пользу судебного решения, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Mail.

"Источники сообщили, что г-жа Макрон "абсолютно ошеломлена" решением апелляционного суда Парижа, вынесенным на прошлой неделе. Это решение оправдало двух ее самых ярых критиков", — говорится в статье.

Как пишет издание, Брижит Макрон надеялась, что дело о клевете положит конец многолетним издевательствам со стороны интернет-троллей, но вместо этого оно вызвало новую волну оскорблений.

В МИД Бразилии прокомментировали угрозы НАТО в адрес страны

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что у НАТО нет полномочий вводить какие-либо санкции против его страны за торговлю с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника CNN Brasil.

"Я считаю заявления генерального секретаря НАТО совершенно неуместными", — заявил Виейра.

По словам главы МИД, НАТО является военным блоком, не занимающимся торговлей, а Бразилия не является членом данного альянса.

Путин укрепил Россию, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток. Он также заявил, что в этом кроется причина конфликта на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Ultrahang.

"Я считал, что Венгрии нужно быстрее вступить в НАТО (Венгрия в альянсе с 1999 года - ред.), потому что Россия была еще слаба. Если она станет сильнее, она этого не позволит. Поэтому НАТО и западные альянсы могут двигаться на восток только до тех пор, пока русские не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы это остановить", - сказал Орбан во время интервью.

По его словам, в 2008 году еще можно было теоретически говорить о членстве Украины и Грузии в НАТО, но "западный мир тогда оказался неспособен на это".

"Что ж, в 2008 году мне стало ясно, что расширение НАТО на восток завершено. Россия устояла. Путин укрепил Россию. С Россией придется считаться в долгосрочной перспективе, потому что она способна предотвратить расширение НАТО", - подчеркнул венгерский премьер.

Он также отметил, что в этом, по его мнению, кроется главная причина конфликта на Украине.

Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ

Посольство Украины в Перу вербует через свой сайт наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ. В вакансии отмечается, что набор ведется в срочном порядке, сообщает РИА Новости.

Так, на сайте дипмиссии опубликована ссылка на портал, на главной странице которого желающих приглашают присоединиться к 25-й бригаде в качестве пехотинцев и операторов беспилотников. Данное подразделение воюет на Днепропетровском и Донецком направлениях.

"Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками", — указано в требованиях к кандидатам.

Отмечается, что набор ведется в срочном порядке.

СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда

Переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон" в городе Драп во Франции и странная позиция властей вызвало возмущение местных жителей и политических деятелей, пишет РИА Новости со ссылкой на французскую газету Nice-Matin.

"Использование (Названия. — Прим. Ред.) Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами", — сказал бывший секретарь местного отделения Компартии Филипп Пеллегрини.

Отмечается, что местное отделение коммунистической партии выступило с осуждением переименования бульвара. В обращении к властям города представители партии упомянули, что современные французские власти "сожалеют" о победе советского народа, забыв, что именно Сталинградская битва стала коренным переломом в Великой Отечественной войне.