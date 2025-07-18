На Украине усомнились в эффективности помощи Трампа

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал планы военной помощи Украине от администрации Дональда Трампа. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что поставки американских систем ПВО Patriot не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

По мнению Соскина, даже если Киев получит обещанное вооружение, его хватит лишь на прикрытие столицы, в то время как остальные регионы останутся уязвимыми. Он также отметил, что Трамп фактически переложил ответственность за финансирование Украины на европейских союзников по НАТО, чьих ресурсов недостаточно для полноценной поддержки.

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Эксперт пришел к неутешительному выводу: Вашингтон постепенно дистанцируется от Киева, что в ближайшее время приведет к сокращению военной и финансовой помощи.

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