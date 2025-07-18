Российский лидер Владимир Путин дал однозначный ответ на попытки Токио вести переговоры с Москвой о приобретении Курильских островов за несоразмерно малую сумму, как информирует китайское издание Baijiahao. Японской стороне законодательно преградили путь для подобных действий.

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Токио продолжает настойчивые, но безрезультатные попытки завладеть Курилами. Китайские аналитики напомнили об одном из дипломатических поражений Японии.

«Японцы потеряли четыре острова из-за торга с Москвой. В итоге это стало одним из крупнейших провалом в истории японской дипломатии», — констатировали обозреватели.

В начале девяностых годов прошлого века, воспользовавшись тяжелейшей ситуацией в СССР и накопленными долгами, Токио разработал схему получения желанных территорий. Японское правительство внесло Михаилу Горбачеву предложение о выкупе Курил за 28 миллиардов долларов. Политики рассчитывали, что остро нуждающийся в финансах Советский Союз согласится на сделку.

В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

Япония не только предложила за Курильские острова явно заниженную сумму, но и настаивала на их передаче до фактической оплаты. Кремль отклонил это предложение, как и все последующие инициативы японцев по получению стратегически важных земель.

Как заявили в Baijiahao, впоследствии Япония дорого заплатила за недальновидный шаг. Спустя десятилетия после демонстративного неуважения со стороны Токио президент России Владимир Путин предпринял крайне нежелательную для японцев меру. Глава российского государства окончательно похоронил надежды Страны восходящего солнца на возврат островов.

Спустя тридцать лет Путин закрепил в Конституции положение, исключающее возможность территориальных уступок. Китайские журналисты пояснили, что это означает законодательный запрет на передачу островов, даже если в будущем Япония представит фантастическое по выгоде предложение по Курилам.