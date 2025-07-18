Трамп грозит судом WSJ из-за публикации об эротическом подарке для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подать в суд на The Wall Street Journal, медиахолдинг NewsCorp и его владельца Руперта Мердока из-за публикации, утверждающей, что он подарил осуждённому педофилу Джеффри Эпштейну рисунок обнажённой женщины.

В посте на Truth Social Трамп назвал статью «фейком», основанным на сомнительных источниках, и обрушился на издание, охарактеризовав его как «отвратительную и грязную газетёнку».

По словам Трампа, и WSJ, и Мердок были заранее предупреждены о недостоверности информации, но проигнорировали это. Он также заявил, что если бы подобный компромат существовал, его политические противники, включая Хиллари Клинтон, давно бы его использовали.

СМИ: Трамп подарил Эпштейну непристойный рисунок на 50-летие

Напомним, что согласно документам, которые издание якобы получило в своё распоряжение, президент США подарил финансисту на 50-летие рисунок обнажённой женщины, сопроводив его подписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн вместе посещали казино с девушками, не достигшими разрешённого возраста.