Во Франции сообщили мрачные новости о происходящем в зоне СВО

Даже изменение политики президента США Дональда Трампа по Украине не изменит ситуацию на фронте. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Кроме того, издание подчеркивает, что нет никакой уверенности в том, что у американских властей вообще могут быть какие-либо рычаги воздействия на Москву. Уточняется, что даже угроза санкций «непонятного содержания» вряд ли повлияет на процесс принятия решений в России.

Трамп раскрыл, кто реально планирует воевать с Россией в Европе

Ранее старший научный сотрудник аналитического института Chatham House Кейр Джайлс заявил, что выдвинутый Трампом ультиматум о необходимости достижения мира на Украине за 50-дневный срок дает России пространство для маневра.