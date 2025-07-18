СМИ: Трамп подарил Эпштейну непристойный рисунок на 50-летие

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала скандальные подробности о связях Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном, который был уличен в растлении несовершеннолетних.

Согласно документам, которые издание якобы получило в своё распоряжение, президент США подарил финансисту на 50-летие рисунок обнажённой женщины, сопроводив его подписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом».

Альбом, собранный подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, также содержал аналогичные «подарки» от других известных лиц, включая основателя Victoria’s Secret Лесли Векснера. По данным WSJ, эти материалы фигурировали в расследовании Минюста в 2019 году, но их связь с текущими судебными процессами против Трампа не подтверждена.

Трамп призвал Минюст опубликовать данные по делу Эпштейна

Трамп категорически отверг обвинения, назвав публикацию «фейком» и пригрозив судом. Его сторонники, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, потребовали доказательств, отметив, что газета не предоставила оригинал письма перед публикацией.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн вместе посещали казино с девушками, не достигшими разрешённого возраста.