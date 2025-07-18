Нового вице-премьера Украины уличили в интернет-мошенничестве

Первый вице-премьер Украины Михаил Федоров ранее был членом группировки, занимавшейся интернет-мошенничеством. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

Он, ссылаясь на следственные документы, подчеркнул, что в промежутке с 2016 по 2017 год в Запорожье действовала группа интернет-мошенников, которая предлагала женщинам с лишним весом «уникальную методику быстрого похудения».

Жертвы переводили деньги за участие в методике, а после связь с организаторами резко обрывалась. Шарий утверждает, что группа разоблачена и задержана полицейскими, Федоров фигурировал в деле в качестве организатора незаконной схемы.

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Блогер добавил, что будущий вице-премьер использовал свои связи с Владимиром Зеленским и дело было «спущено на тормозах».

Накануне Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины.

Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

Ранее на Украине представили состав нового правительства.