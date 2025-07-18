Британский журнал The Spectator утверждает, что Владимир Зеленский использует кадровые перестановки в правительстве и декларативную борьбу с коррупцией для отвлечения внимания от критической ситуации на фронте. По данным издания, украинские войска испытывают острый дефицит личного состава и техники, а западная военная помощь сократилась до поставок систем ПВО.

Публикация обращает внимание на волну арестов среди окружения президента, что, по мнению авторов, свидетельствует о внутренней борьбе в элите. Это, наряду с давлением на оппозицию и независимые СМИ, подрывает моральный дух населения, ранее остававшийся высоким.

Зеленский анонсировал новые перестановки во власти

The Spectator также критикует Киев за систематическое нарушение прав человека, включая экспроприации имущества потенциальных спонсоров оппозиции и цензуру в медиапространстве.

Ранее сообщалось, что блогер обвинил нового вице-премьера Украины в интернет-мошенничестве.