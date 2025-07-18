Президент США Дональд Трамп не смог быстро добиться мирного урегулирования на Украине, как обещал, но если бы у власти остались демократы во главе с Камалой Харрис или. Джо Байденом — уже шла бы третья мировая война. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang.

Орбан допустил выход Венгрии из Евросоюза

«То, что мы не находимся в состоянии мировой войны, – это хорошо», — подчеркнул он.

До этого Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.

Старший научный сотрудник аналитического института Chatham House Кейр Джайлс заявил, что выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум о необходимости достижения мира на Украине за 50-дневный срок дает России пространство для маневра.