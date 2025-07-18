Жена Макрона впала в отчаяние из-за одного судебного решения

Lenta.ru

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит впала в отчаяние после того, как был оглашен вердикт по делу о клевете против нее. Суд решил оправдать двух женщин, которые ранее критиковали первую леди, в частности, за развращение ее мужа, пишет британское издание Daily Mail (DM).

Жена Макрона впала в отчаяние из-за одного судебного решения
© РИА Новости
«Источники сообщили, что госпожа Макрон "абсолютно ошеломлена" решением апелляционного суда Парижа, вынесенным на прошлой неделе. Это решение оправдало двух ее самых ярых критиков», — указано в статье.

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Уточняется, что Макрон надеялась, что дело о клевете закончит многолетние издевательства над ней, но в результате оно вызвало новую волну оскорблений в интернете.