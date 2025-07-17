Киев отреагировал на санкции Венгрии против украинских военачальников

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на санкции Венгрии против трех украинских военачальников. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.

По его словам, Киев готовит ответные меры против Будапешта.

«Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным и абсурдным», — заявил он.

Ранее Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Будапешт предложил также ЕС внести в этот список начальника штаба Сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Министерства обороны Украины.