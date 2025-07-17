Орбан допустил выход Венгрии из Евросоюза

Теоритическая возможность выхода Венгрии из Евросоюза есть, поскольку объединение, которое создавалось как экономическое, сегодня представляет собой политическое, такое развитие событий допустил премьер-министр страны Виктор Орбан. Но в настоящий момент для Будапешта выгоднее оставаться в ЕС, рассказал он в интервью на YouTube-канале Ultrahang.

«Если я увижу, что это [членство в ЕС] больше не стоит того, я выскажусь... Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте... Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — пояснил Орбан.

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По его словам, когда Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, «он был совсем не таким, как сейчас»: Брюссель не навязывал странам позиции по вопросам миграции, гендерного воспитания несовершеннолетних или участия в военном конфликте.