Орбан назвал безумным план ЕС победить РФ на поле боя

План Евросоюза победить Россию на поле боя с помощью Украины является безумным. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он отметил, что пытался представить победу украинцев на поле боя, но понял, что для этого «нет никаких условий».

«Их меньше, даже если Запад поможет им финансово, у них всегда будет меньше денег. Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия, и самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские — ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву. И как украинцы победят русских на передовой?» — сказал Орбан.

В связи с этим, по его словам, план ЕС, «основанный на том, что Украина победит РФ на поле боя» является «безумным». Также Орбан указал, что не считает возможным нападение России на НАТО.