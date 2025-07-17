Орбан назвал безумным план ЕС победить РФ на поле боя

Аксинья Кравченко

План Евросоюза победить Россию на поле боя с помощью Украины является безумным. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Орбан назвал безумным план ЕС победить РФ на поле боя
© РИА Новости

Он отметил, что пытался представить победу украинцев на поле боя, но понял, что для этого «нет никаких условий».

«Их меньше, даже если Запад поможет им финансово, у них всегда будет меньше денег. Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия, и самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские — ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву. И как украинцы победят русских на передовой?» — сказал Орбан.

В связи с этим, по его словам, план ЕС, «основанный на том, что Украина победит РФ на поле боя» является «безумным». Также Орбан указал, что не считает возможным нападение России на НАТО.